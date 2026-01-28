エールは、カプセルトイ商品「つぶらな瞳の仲間達 mineチャーム」(全6種・200円)を発表した。2026年5月発売予定。うるうるキラキラな素材感のチャームで、大小2種類のシリコンリングが付属しているので、傘やペン、ペットボトルなどにつけることができる。ラインナップは「なまがき」「めんだこ」「ぺんぎん」「かに」「うーぱーるーぱー」「くりおね」の6種類。SNSでは「なまがきを絶対手に入れる」「かきちゃん、おれが絶対に迎