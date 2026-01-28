「非常ボタンを押そうとしたが、間に合わなかった」石川県かほく市のJR七尾線の踏切で、雪で動けなくなった車が列車と衝突。車を運転していた10代の女性が車外に出て踏切の非常ボタンを押そうとしたが、間に合わなかった。車の運転手と列車の乗客100人にけがはなかった。「雪の中、降り立つ乗客たち」◇乗客「びっくりした」◇乗客「1年に一度くらいしか列車に乗らないのに」28日午前8時20分ごろ、石川県かほく市横山にある浅野新