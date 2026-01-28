福間香奈女流六冠のプロ入りを懸けた棋士編入試験は、第１局となる山下数毅四段戦が１月27日（火）に関西将棋会館で行われました。得意のゴキゲン中飛車を用いた福間女流六冠ですがこの日は惜しくも108手で敗北。自身２度目となる挑戦は黒星発進となりました。○注目の五番勝負が開幕棋士編入試験は新四段５人と対局を行い、３勝を挙げればフリークラスへの編入が認められるもの。初戦の試験官となった山下四段は三段時代に竜王戦