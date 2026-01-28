阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手＝前パイレーツ＝が２８日、兵庫・西宮市内の球団施設で入団会見を行った。リリーフとして期待の右腕は早速、覚えたての日本語を披露するなど、異国の地で順応ぶりをアピール。日本食にも興味を示した。以下は一問一答。―自己紹介を「おはようございます。ダウリ・モレッタです。ドミニカ共和国出身です」―入団した今の気持ち「とてもうれしい気持ちですし、日本の伝統のある球団に来られ