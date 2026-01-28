第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、８回戦計４局の一斉対局が東京・将棋会館で行われました。このうち永瀬拓矢九段―糸谷哲郎八段の上位対決は119手で糸谷八段が勝利。独自の勝負術で劣勢の終盤戦を跳ね返し、名人挑戦に望みをつなぎました。○初手から糸谷ワールドへここまで７勝０敗と破竹の勢いを見せる永瀬九段、本局に勝てば最終９回戦を待たずに挑戦が決まります。対して背水の陣となって