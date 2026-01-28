日本相撲協会は２８日、両国国技館で大相撲春場所（３月８日、エディオンアリーナ）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった福崎改め藤天晴（ふじてんせい・藤島）は、国技館内で師匠の藤島親方（元大関・武双山）と記者会見に臨んだ。藤天晴は高校生として初めて幕下最下位格付け出し資格を取得し、昨年の春場所で初土俵。１９歳で関取昇進を決め、「しこ名もいただいて、少しずつだが、関取になれるの