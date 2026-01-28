ＷＢＣ日本代表で日本ハムの伊藤大海投手（２８）が２８日、名護・先乗り自主トレに合流し、今年初のブルペン入り。ＷＢＣ球を使い、一球一球確かめながら、捕手を立たせて２０球程度、捕手を座らせて２球を投じた。「状態はすごくいいですし、体もすごく元気。盛り上がりすぎないというか、自分の中でちゃんとセーブするところはセーブして、逆にいつでもあげられますっていう状態で行くのがいいかな。焦らずに、一球一球の精度