おにぎり協会は1月27日、「おにぎり調査2025」の結果を発表した。調査は2025年1月〜12月、主要コンビニエンスストアを対象に行われた。2025年コンビニおにぎり人気調査○値上げ局面も定番具材の人気変わらずツナマヨ・鮭・昆布は、原材料価格や物流費の上昇といった外部環境が変化しても、なお上位を占めている。前年調査(2024年実績)でも各社1位はツナマヨだったが、今回(2025年実績)は、回答4社のトップ商品の価格がいずれも上昇