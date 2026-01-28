人気アイドルグループ「なにわ男子」が２８日、都内で「スギ薬局５０周年新商品発表会」に出席した。７人はこのほど５０周年アンバサダーに就任。西畑大吾は「実家の近くに大きいスギ薬局さんがあって、よく行かせて頂いていた。アンバサダー就任を母が一番喜んでいる」と笑みをみせた。イベントでは「〇〇スギ」についてフリップでトーク。大西流星は「みんなをかわいく撮りスギ」と自画自賛。「携帯で撮ったり、ゲーム機で