中日のドラフト1位･中西聖輝投手＝青学大＝が28日、ナゴヤ球場でブルペンに入った。今自主トレでは2度目となる捕手を座らせての投球で33球。力強い球を投げ込んだ。この日で合同自主トレは打ち上げとなり、今後はキャンプ地の沖縄へ移動。開幕ローテ入りが期待される次代のエース候補が着々と準備を整えている。
