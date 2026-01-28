川崎フロンターレは28日、2026特別シーズンのキャプテン・副キャプテンを発表した。明治安田J1百年構想リーグを戦う2026特別シーズンのキャプテンには、2024シーズンから主将を務めているMF脇坂泰斗が続投することが決定。また、副キャプテンは、昨季に続いてDF佐々木旭とDF丸山祐市が務めるほか、今季新たに早稲田大学から加入したMF山市秀翔も就任したことが明らかになっている。キャプテン・副キャプテンを務める4選手は