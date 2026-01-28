スターバックスは、バレンタインシーズン2026に向けた「Winter2」フードおよびグッズを1月14日から発売する。チョコレートをテーマにしたスイーツや、限定デザインのボトル、タンブラー、雑貨類などがラインアップされている。○バレンタイン限定フード華やかな風味が楽しめる「ルビーチョコレートケーキ」(620円)は、ベリーのような香りと爽やかな酸味が特徴。ルビーチョコレートムースの中にカシスフィリングを忍ばせ、フルーテ