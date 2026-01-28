【モデルプレス＝2026/01/28】お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが20日、都内で開催された映画『楓』トークイベントに監督の行定勲とともに出席。特技を披露して会場を沸かせる場面があった。【写真】30歳人気芸人「キッチンの壁おしゃれ」先輩芸人へ手料理振る舞う◆安藤なつ、青木マッチョの手料理堪能青木は自身のストーリーズで「なつさんが家来てくれました！麻婆豆腐とコーヒーでおもてなししました」と安藤の写真を投稿