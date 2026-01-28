メ～テレ（名古屋テレビ） 2月8日投開票の衆議院選挙の期日前投票が28日から始まりました。 期日前投票所は愛知県で163カ所、岐阜県で171カ所、三重県で95カ所、設置されます。 このうち名古屋市中区の期日前投票所には、朝から投票に訪れる人の姿が見られました。 「現役世代なので、手取りが増えたりするところだとうれしいなと、そういうところを重視して入れました」（有権者） 愛知県選挙管理委員会によりま