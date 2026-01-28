ケンタッキーフライドチキン（KFC）は2月4日、全国の店舗で期間限定商品「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を発売する。ラインアップは、「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」が各540円、「チーズにおぼれるツイスター」が430円（いずれも税込）。単品のほか、セット・よくばりセットも用意する。数量限定の