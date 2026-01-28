メ～テレ（名古屋テレビ） 28日朝、三重県鳥羽市で住宅など4軒が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 午前7時10分ごろ、鳥羽市安楽島町で「住宅3軒から黒煙が上がっている」と近くに住む人から119番通報がありました。 警察によりますと、火は約1時間半後にほぼ消し止められましたが、現在も消火活動が続いているということです。 この火事で住宅3軒と倉庫あわせて4軒が焼けました。 住宅の