メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水で、節水対策が28日からさらに強化されました。 豊川用水の節水対策は28日午前9時に強化され、節水率は農業用水・工業用水で30パーセント、水道用水で17パーセントに引き上げられました。 愛知県によりますと水源の宇連ダムや大島ダム、調整池を合わせた最新の貯水率は、20パーセントになっています。 水源状況の悪化を受けて