戦前から続く老舗で、地元の人にも愛され、松本駅からのアクセスも良い。そんなお店の、甘く、キュンとする可愛さ溢れる、松本ならではのお土産を集めました。? 御菓子処藤むら「れぇずんくっきい」ほろほろ食感のとりこに。至高のレーズンサンドバターの配分の多いれぇずんくっきいは溶けやすいので要冷蔵。飾り文字の可愛らしい包みを開けると、バターの香りが広がる。昭和13年創業の和菓子店のれぇずんくっきいは、現店主の近藤