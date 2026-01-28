ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「誰のため？」。ニューヨーク市長選やニュージャージー州知事選に注目していたというスーさん。細かく見ていくと、市民のためでも言論の自由のためでもなく、大資本が拡張するために政治が利用されていると感じて――。* * * * * * *振り子が揺れるように11月4日に行われたニューヨーク市長選挙で、民主党候補の州議会議員であるゾーラン・マムダニが当選した。