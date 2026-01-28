3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆか（37）の“激変”ショットに、驚きの声が寄せられている 。【映像】かしゆかの激変ショット＆雰囲気一変の着物姿2026年から、それぞれの人生に向き合うため、“コールドスリープ”に入っているPerfume 。かしゆかは1月2日に更新したInstagramで、「行く先は自由」とつづり、メンバーのあ〜ちゃんとのっちと、スーツケースに手を添えた写真を披露していた。17日には、ステージ上