全国的な反政府デモが起きたイランで1979年のイスラム革命以降、政権が最も弱体化しているとアメリカメディアが報じました。【映像】全国的な反政府デモが起きたイラン26日のニューヨーク・タイムズは複数の情報筋の話しとして、トランプ大統領がイラン政府の弱体化を示す報告書を受け取ったと報じました。報告書では最高指導者ハメネイ師の支持基盤とされる地域でも抗議活動が起きたことや経済状況などからイラン政府が1979年