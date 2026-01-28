DeNAは28日、横浜市内の球団事務所で新外国人4選手の入団会見を行った。オースティン・コックス投手（28＝前ブレーブス）、ショーン・レイノルズ投手（27＝前パドレス）、クーパー・ヒュンメル外野手（31＝前レイズ傘下3A）、ホセ・ルイーズ投手（31＝前レンジャーズ傘下3A）の4選手で、木村洋太球団社長は「優勝へのキーマンたちだと思ってます。今年のチームを強くしてくれるのにふさわしい4人が集まってくれた」と期待を寄せ