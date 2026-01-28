プロ野球・ロッテは28日、「西川史礁選手新人王受賞記念ボブルヘッド」のグッズ付きチケットの発売を発表しました。ルーキーイヤーの昨季は序盤こそ2軍再調整を経験したものの、再昇格後の6月は10試合で打率4割超え、7月からも2か月連続で月間打率3割超えを記録するなどめざましい活躍。シーズン108試合の出場で打率.281、117安打、3本塁打、37打点をあげ、新人王に輝いた西川選手。ボブルヘッドは新人王を象徴する「ROY」（=Rooki