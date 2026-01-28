スカウトグループ「ナチュラル」の会長の男が鹿児島県奄美大島で逮捕された事件で、男は、偽名で島のホテルを予約していたことがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子公開手配されていた小畑寛昭容疑者（40）は、2023年、東京・渋谷区で暴力団にみかじめ料として60万円を支払った疑いがもたれています。おととい、奄美大島で逮捕されました。小畑容疑者が訪れていた飲食店の従業員「いつも1人で来ててイヤホンして、