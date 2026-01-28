女子プロレス団体スターダム所属のスターライト・キッドが２７日、インスタグラムを更新。白のドレス姿の写真をアップし、反響を集めた。スターライト・キッドは「２月７日大阪大会の会見でした。これからも特別な時はホワイトタイガーＳＬＫで」とつづり、白を基調に肩を大胆に見せたドレスに、ホワイトタイガー仕様のマスクを合わせた姿を披露。気品あふれる雰囲気が際立っている。この投稿にファンからは「海外の映画に出