お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは1月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。飲食店で起きた出来事に対し怒っているようです。【写真】ほぼ白い泡の生ビールショット「3分の1の価格でいいでしょう」真栄田さんは「怒ってもいいですか？」とつづり、1枚の写真を掲載しました。ビールジョッキが写っていますが、8割ほど白い泡になってしまっています。飲める部分は実質2割程度。コメントでは、「これはひでぇーわ怒っていい