タレントの三田寛子さん（60）と歌舞伎俳優の中村芝翫さん（60）の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）が2025年11月10日、都内で婚約発表会見を行った。お相手は、元乃木坂46で女優の能條愛未さん（31）。芸能界から梨園に入り、３人の男の子を歌舞伎俳優に育てあげた三田さんは、今何を思うのか。前編では、橋之助さんと能條さんの婚約に寄せる気持ちや会見に至るまでの歌舞伎の家ならではの裏舞台などを伝える。（構成：山田