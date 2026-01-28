All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった石川県在住72歳女性のケースを紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：のんびり坂道年齢・性別：72歳・女性居住地：石川県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸住宅リタイア前の雇用形態・職業：専業主婦リタイア前の世帯年収：400万円現預金：600万円リスク資産：0円13万円の年金で月1万円を貯金。課題は賃貸の住居費年金生活で貯