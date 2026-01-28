ベニーハナが、カナダ出身のアーティスト レジー・ダーティを迎えた新曲「Waiting For You」を本日1月28日にリリースした。 （関連：藤井 風、Ado、ONE OK ROCK……2025年、“キャリア最大規模”の海外ツアーで得たもの） レジー・ダーティは、日常の葛藤や疑問を率直な言葉で歌いながら、信仰を身近なテーマとして表現するアーティスト。飾らない歌声と実感の