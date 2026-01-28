「スシロー」と『ジョジョの奇妙な冒険』によるコラボキャンペーンが、2月4日（水）から、全国の「スシロー」店舗で開催される。【写真】かっこいい！空条承太郎やDIOらのコラボ限定プレート全4種■スペシャルコラボ店舗も展開今回開催されるのは、『ジョジョの奇妙な冒険』の第3部「スターダストクルセイダース」とコラボした描き下ろしグッズ付きのすしやドリンクを提供する企画。すしは、サーモンと明太子にマヨのコク