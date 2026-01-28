¶Ã°Û¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä(31)¤¬ÍÅ±ð¤Ê?Çú¥â¥ÆÀë¸À?¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö2/11(¿å)22»þ¤«¤éÌµÎÁÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥ÈËÜÅö¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Î¥Þ¥¸´é¤ß¤Æ¡×¤ÈABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à 2¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òX¤ÇÊó¹ð¡£»ç¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤­¤«¤é¥â¥Æ¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤È?Çú¥â¥ÆÀë¸À?¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Þ