超短期決戦の衆院総選挙を決断した高市早苗首相率いる自民党。鈴木俊一幹事長以上に党務をグリップしてきたのが幹事長代行の萩生田光一前衆議院議員（62）だ。前回の総選挙では裏金問題の影響で党公認を得られず、地元東京・八王子市の東京24区で辛勝した。 【画像】まさかの比例20位、麻生派から抜けた閣僚経験者 その後、高市首相に取り立てられたが、今回も旧統一教会（世界平和統一家庭連合）との関係が噴き出した。前回は萩