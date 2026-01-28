福(ふく)岡(おか)県(けん)宗(むな)像(かた)市(し)の地(じの)島(しま)で島(とう)民(みん)が3カ月(げつ)間(かん)、無(む)添(てん)加(か)せっけんだけを使(つか)う実(じっ)証(しょう)実(じっ)験(けん)を、山(やま)口(ぐち)大(だい)学(がく)やシャボン玉(だま)石(せっ)けんなどが実(じっ)施(し)した。生(せい)活(かつ)雑(ざっ)排(ぱい)水(すい)は処(しょ)理(り)したあとに海(うみ)に流(なが)されるので、環(かん)境(きょう)への影(え