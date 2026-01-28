JR東静岡駅北口で建設が予定されている多目的アリーナを巡り、静岡市議会の特別委員会は1月28日、市の財政負担を最小限に抑えるため寄付金制度を最大限活用することなどを求める提言書を提出しました。 【写真を見る】JR東静岡駅北口に建設予定の多目的アリーナ 寄付金制度の最大限活用など求め「提言書」提出＝静岡市議会特別委員会 静岡市の難波喬司市長に提言書を提出したのは、静岡市議会のアリーナ・スタ