1月27日に衆議院選挙が公示されたことを受け、28日から静岡県内各地で期日前投票が始まりました。 【写真を見る】衆議院選挙期日前投票始まる 準備期間短く入場券なしでも本人確認できれば投票可能＝静岡 ＜坂口将也記者＞ 「静岡市葵区の投票所です。朝から有権者が続々と1票を投じています」 衆院選の期日前投票所は県内134か所で設置される予定ですが、28日は、このうち52か所で投票が始まりました。 ＜有権者＞ 「物価