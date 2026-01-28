静岡県伊東市の伊豆シャボテン動物公園で、牛の仲間「エランド」の赤ちゃんが誕生し、すくすくと育っています。 【写真を見る】すくすくと育つ、牛の仲間「エランド」の赤ちゃん＝静岡県伊東市の伊豆シャボテン動物公園 2025年12月15日に生まれたのは、エランドのオスの赤ちゃん「クッキー」です。 エランドは、アフリカのサバンナなどに生息する大型の牛の仲間で、成長するとオスは体長3メートル、体重は1トン近く