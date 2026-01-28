カープの羽月隆太郎選手が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで逮捕された事件に関して、関係先から薬物などが押収されたことが新たにわかりました。 カープ選手の羽月隆太郎容疑者（２５）は、2025年12月半ばごろ、指定薬物のエトミデートを使用した疑いがもたれていて、容疑を否認していますが尿検査で成分が検出されています。 捜査関係者によると、関係先から「エトミデート」とみら