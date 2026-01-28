五島市で子牛の初競りが行われ、好調なスタートを切りました。 JAごとう家畜市場で行われた子牛の初競りでは、約270頭が競りにかけられました。 2日間で計 約2億1600万円を売り上げ、 1頭あたりの平均価格は、前回を大幅に上回る約78万0000円と好調なスタートとなりました。 （JAごとう 家永 嘉弘 組合長） 「(現状)生産コストが高過ぎるので、取り巻く環境は厳しい状況。(今後は)信頼しても