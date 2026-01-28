27日に公示された衆院選の期日前投票が始まり、早速一票を投じる有権者の姿が見られました。 2月8日の衆院選の投開票日を前に期日前投票の会場の1つの新潟市中央区役所では早速有権者が一票を投じていました。【期日前投票した人】「自分たちみたいな若い世代から投票率を上げていく行動をすることが大事かなと思って、そういう思いも込めて投票した」2024年の衆院選では県内の有権者のうち41万2000人あまりが期日前投票を利用し