今年5月に新潟県長岡市で開かれる音楽フェスティバルながおか米百俵フェスの出演アーティストが一部発表されました。米百俵フェスは、長岡市で行われる野外音楽イベントで今年で7回目となります。27日に開かれた記者会見で今年の出演アーティストが一部発表されました。今回は紅白歌合戦でも話題となったRockon Social Clubと堺正章のコラボユニットや日向坂46が出演するほか、Ｍ－１ファイナリスト・ヤー