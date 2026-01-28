サッカー明治安田J2リーグ、北海道コンサドーレ札幌が、今日28日から熊本県大津町でキャンプを始め歓迎セレモニーが開かれました。 【写真を見る】北海道コンサドーレ札幌が熊本県大津町でキャンプスタート 北海道コンサドーレ札幌の熊本でのキャンプは今年で22年連続で、歓迎セレモニーでは、大津町特産のサツマイモやイチゴ、地元産の豚肉のほか牛肉なども贈られました。 コ