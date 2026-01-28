日本テレビ・読売テレビ系情報番組「情報ライブミヤネ屋」が今秋にも終了するというニュースが２８日、一部で報じられた。これに関係者がデイリースポーツの取材に「事実です」と認めた。「情報ライブミヤネ屋」は昨年７月に放送開始から２０年の節目を迎えた長寿番組。フリーの宮根誠司の軽快な司会と、バラエティに富んだコメンテーター陣が特徴で、これまでも数々の政治、経済、エンタメ、スポーツなどの情報を届けてき