なにわ男子が28日、都内でスギ薬局50周年新CM発表会に出席した。西畑大吾は「実家の近くに大きいスギ薬局があって行っていた。母が一番喜んでいると思います」と行きつけであることを明かしつつ就任の喜びを明かした。長尾謙杜は「スギ薬局さんに入るときは堂々と胸を張って入りたい」と意気込んだ。グループは今年、デビュー5周年イヤー。西畑大吾は「僕たちもスギ薬局さんのように50周年迎えられるようなグループでありた