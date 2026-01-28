NHKは28日、来年度に全ての都道府県で過去最多2000件の受信料の支払い督促を行うと発表した。【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージNHKは、受信料の公平な支払いのため、昨年10月に「受信料特別対策センター」を本部に設置し、支払督促による民事手続きを強化している。センターを設置した昨年10〜12月までの3ヶ月で、全国で398件の支払督促の申立てを行い、昨年度1年間に行った件数の3倍あまりと