なにわ男子が28日、都内でスギ薬局50周年新CM発表会に出席した。スギ薬局50周年のアンバサダーに就任。新CMにも出演する。新曲「スキスギ」がCMに採用された。胸を打って鳴り止まない恋心をこれでもか、とたっぷりまっすぐに伝える、心躍るウキウキビートの全力ハッピーラブソングとなっている。来月18日発売の10枚目シングル「HARDWORK」に収録される。高橋恭平は「めちゃくちゃ明るくて僕ららしいキャッチーな曲になってい