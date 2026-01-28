ＤｅＮＡに新外国人として加入するクーパー・ヒュンメル外野手、ショーン・レイノルズ投手、ホセ・ルイーズ投手、オースティン・コックス投手が２８日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。身長２０３センチのレイノルズをはじめ、ガタイの良い助っ人陣がズラリとそろい、迫力満点。同席した木村球団社長は「我々にとって非常に重要な役割を担ってくれる、優勝へのキーマンたち」と大きな期待を寄せた。それぞれが日本