全米で大人気の野球ゲームシリーズ最新作「ＭＬＢＴｈｅＳｈоｗ，２６」のカバーアスリート（パッケージの表紙を飾る選手）が２７日（日本時間２８日）、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）に決まった。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）などが報じた。開発元のサンディエゴ・スタジオが２６日（同２７日）に「今作では新たな選手は登場しない」と発表。米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」はドジャースの