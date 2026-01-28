西武・高橋光成投手が２８日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４０００万円増の２億５０００万円（いずれも金額は推定）でサインした。交渉に臨んだ広池浩司球団本部長は「今年に対する期待というのをしっかりと話して、本人からも力強い決意表明をもらいました」と息をついた。球団は昨オフ、かねてメジャー移籍を目指していた高橋光の強い意志をくみ取り、ポスティングシステムの利用をＭＬＢに申請。高橋光