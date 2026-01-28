山で妻殺害し遺棄した疑い 会社員の男(58)緊急逮捕 徳之島町の山中で妻を殺害し遺棄した疑いで、会社員の男が緊急逮捕されました。 殺人と死体遺棄の疑いで緊急逮捕されたのは、徳之島町亀津の会社員・豊守人容疑者(58)です。 徳之島警察署によりますと、豊容疑者は今月25日からおととい26日までの間に、徳之島町の山中で同居する妻・初美さん(57)の首を圧迫して殺害しその場に遺棄した疑いがもたれています。「妻を殺した」と