女優の井桁弘恵（28歳）が、1月27日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。名門校出身だが「調子に乗って大人になってしまい、免許を落ちた」ことがあると語った。受験シーズンに入ったこともあり、出演者がそれぞれ自分の通った学校について話す中で、ハナコ・岡部大と井桁弘恵は早稲田大学出身で、井桁は高校も名門だったという話題となる。井桁によると「中学の成績がめっちゃ良くて。中